Ставки на аренду квартир в Москве начинаются с 40 тысяч рублей

Если раньше зима на рынке аренды жилья была периодом затишья, то теперь все изменилось: спрос высокий, а цены продолжают расти: за "однушку" просят уже от 40 тысяч рублей в месяц. В чем причина и чего арендаторам ждать дальше - будут ли цены снижаться? И почему у высоких ценников есть свои плюсы?

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Риелторы вспоминают, что ажиотаж на рынке аренды держался практически весь прошлый год без традиционных сезонных спадов - затишье продлилось лишь с середины декабря до середины января. Причин несколько, но одна из главных - высокие ставки по ипотеке. Они сделали практически нереальной покупку собственного жилья без господдержки, а потому съемные квартиры стали особенно популярны. Ну а арендодатели, увидев высокий спрос, начали поднимать цены.

"В старой Москве аренда студии в среднем стоит 46-57 тысяч рублей, однокомнатной квартиры - 52-66 тысяч, двухкомнатной - 67-87, трехкомнатной - 76-123. Арендные ставки у конкретных квартир не меняются: собственники держат цены и не готовы к снижению", - рассказывает "РГ" замдиректора управления аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

Впрочем, отмечает она, рост средних цен происходит и потому, что самые доступные варианты разбирают быстрее всего - в итоге на рынке остаются квартиры подороже. Кроме того, значение имеет локация - если в центре аренда обходится в среднем в 75 тысяч рублей в месяц, то на юго-востоке всего в 43 тысячи.

Сказать, что на просмотр арендных квартир сейчас выстраиваются очереди, все же нельзя - так происходит только с наиболее доступными вариантами. Расширить предложение съемного жилья помогают те, кто сначала пытался его продать, но не смог найти покупателей все из-за тех же высоких ставок по ипотеке. Многие продавцы в такой ситуации не хотят снижать цену и предпочитают снять квартиру с продажи и начать ее сдавать.

Кроме того, на рынок аренды вышло много инвестиционных квартир, которые покупались в новостройках во время действия программы льготной ипотеки - сейчас дома достроились, покупатели обставили мебелью квартиры и стали их сдавать. Ставки аренды в новом жилье выше, что тоже приводит к росту средних цен.

Это, кстати, тот самый неочевидный плюс выросших расценок - да, платить нужно больше, но и качество жилья зачастую выше. Одно дело снимать тесную квартиру в хрущевке с 5-метровой кухней и мебелью 1980-х и совсем другое - жить в новостройке с консьержем, свежим ремонтом, новой мебелью и бытовой техникой.

Каких-то заметных перемен в ближайшее время на арендном рынке риелторы не ждут. Спрос останется высоким - ипотека не дешевеет, поэтому многим приходится отложить покупку жилья и жить в съемных квартирах. Кроме того, на рынок продолжает выходить арендное жилье в сдаваемых новостройках, которое тоже не способствуют снижению цен.