Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки

В феврале 2025 года Северо-Восточный АО (СВАО) возглавил рейтинг столичных округов по темпам роста цен на рынке новостроек. Об этом пишет РБК со ссылкой на подсчет аналитиков платформы bnMAP.pro.

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Средняя цена квадратного метра в этом районе составила 466,3 тысячи рублей — это на 3,8 процента выше, чем в январе. Эксперты объяснили динамику изменением структуры предложения и вымыванием наиболее дешевых по цене квадратного метра объектов, а также ростом средних цен по проектам.

На втором месте оказался Юго-Восточный округ (ЮВАО) со средней ценой квадратного метра в 384,5 тысячи рублей (рост на 2,6 процента). Третье место досталось Северному округу (САО) — плюс 2,3 процента, до 466 тысяч рублей.

На четвертом месте — Восточный округ (ВАО) со средней ценой «квадрата» в 398 тысячи рублей (рост на 2 процента). Пятое место разделили Троицкий (ТАО) (до 203,1 тысячи рублей) и Центральный (ЦАО) (до 1,74 миллиона рублей) округи с ростом на 1,4 процента.

Цена снизилась в двух округах — Юго-Западном (ЮЗАО) (до 462,2 тысячи рублей, на 1,2 процента) и Южном (ЮАО) — на 2,2 процента, до 509,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что квартиры на вторичном рынке подорожали за февраль в 57 из 70 исследуемых крупных российских городов. Сильнее всего — в Волжском (плюс 4,3 процента), Курске (плюс 4,3 процента), Перми (плюс 4,1 процента) и Кирове (плюс 3,7 процента).