Вторичка или новостройка: какую квартиру сейчас выгоднее купить

В настоящее время наблюдается увеличение разницы в стоимости между новостройками и вторичным жильем. У каждого типа недвижимости есть свои преимущества и недостатки. Издание Life рассказало, в каких случаях лучше приобрести первичное жилье, а когда стоит обратить внимание на вторичный рынок.

По словам основателя проекта «Инвестиции Лазовского» Максима Лазовского, сейчас первичное жилье целесообразно приобретать при наличии льготных ипотечных программ, особенно с помощью семейной ипотеки. Он отметил, что в сфере вторичного жилья действуют рыночные ипотечные ставки, что делает приобретение недвижимости в этом сегменте весьма дорогостоящим в долгосрочной перспективе.

Подчеркивается, что в некоторых ситуациях приобретение квартиры в новостройке может действительно оказаться более выгодным, если воспользоваться льготным ипотечным кредитом. Например, если оформить семейную ипотеку, которая распространяется только на жилье в новых домах, то процентная ставка составит всего 6%, говорится в материале.

По словам директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустама Азизова, если клиент подходит под ее условия, ему, безусловно, выгоднее приобрести квартиру у девелопера — либо уже готовую по договору купли-продажи, либо в доме, который готовится к вводу в эксплуатацию.

Эксперты также высказались о вторичном рынке недвижимости. В частности, по словам директора по продажам Est-a-Tet Романа Соколова, если клиент планирует покупку за счет собственных накоплений, то спектр его возможностей достаточно широк.

«И тогда все зависит от индивидуальных предпочтений покупателя и текущего предложения на рынке. Если вторичный рынок может предложить ему вариант, отвечающий его потребностям, то в свете текущей ситуации, действительно, может быть выгоднее приобрести квартиру на вторичном рынке», — заявил специалист.

Он рекомендует прибегать к тщательной проверке продавца и юридической чистоты квартиры. Основатель девелоперской компании «ТОННЭКС ГРУП» Василий Лавров подчеркнул, что покупка любой квартиры в ипотеку невыгодна, если речь идет об инвестициях.

При наличии возможности приобрести льготную ипотеку, то лучше купить доходный дом в коттедж-отеле. Там очень развитая инфраструктура для отдыха, отметил собеседник. По его словам, все дома предназначены для сдачи в аренду. При покупке гостевого дома можно получить рентный доход в 10–15%, добавил специалист.