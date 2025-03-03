Хозяев жилья хотят обязать передавать данные о квартиросъемщиках в полицию

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сочла необходимым обязать владельцев квартир передавать данные о квартиросъемщиках в МВД и управляющие компании. Она озвучила данную инициативу главе Минстроя Иреку Файзуллину, передают «Известия».

© РИА Новости

Так, у МВД и управляющих компаний будут сведения о сдаче жилья внаем и нанимателях. По словам Разворотневой, в настоящее время многие квартиры в жилых домах сдаются в аренду. Однако ни соседи, ни представители управляющей компании, ни государственные органы не знают, кто живет в этих квартирах, отметила собеседница.

По словам депутата, эта ситуация вызывает множество сложностей. Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с арендатором в случае возникновения аварийных ситуаций, определить виновных в нарушении закона о тишине и других противоправных действиях, указала она.

По мнению, Разворотневой, присутствие в доме неизвестных людей может представлять опасность для всех его жильцов. В будущем следует ввести ответственность за сокрытие такой информации, а также разработать процедуру, которая позволит доказать, что кто-то действительно скрыл данные, отметила она.

Ранее ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир» сообщило, что с февраля 2024 года стоимость аренды студий и однокомнатных квартир площадью до 32 квадратных метров в России увеличилась в среднем на 30,8%, достигнув 23 тысяч рублей в месяц.