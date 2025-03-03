Названы российские города с подорожавшим вторичным жильем

Квартиры на вторичном рынке подорожали за февраль в 57 из 70 исследуемых крупных российских городов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Мир квартир».

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Сильнее всего вторичное жилье подорожало в Волжском (плюс 4,3 процента), Курске (плюс 4,3 процента), Перми (плюс 4,1 процента) и Кирове (плюс 3,7 процента). Наибольшее падение цены оказалось в Краснодаре (минус 2,5 процента), Калуге (минус 1,2 процента), Махачкале (минус 1 процент), Владивостоке (минус 1 процент).

В среднем вторичное жилье в крупных городах подорожало на 0,7 процента, до 119,1 тысячи рублей за квадратный метр. Москва и Санкт-Петербург показали прирост на 0,1 процента.

«Судя по динамике цен, "вторичка" чувствует себя немного лучше, чем рынок новостроек», — прокомментировал гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

В сфере первичного жилья цена квадратного метра за месяц выросла на 0,3 процента. Стоимость недвижимости на регулярном рынке не была так перегрета, как на первичном, и сейчас она на 17 процентов дешевле — поскольку в этот сегмент переходит часть покупателей с рынка новостроек.

Он добавил, что вторичный рынок даже показывает некоторое оживление по сравнению с январем, когда средняя цена квадратного метра выросла на 0,4 процента.

Ранее эксперты «Циан.Аналитики» сообщили, что в феврале 2025 года ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем достиг рекордных 20 процентов. За год показатель увеличился на 4 п.п. — в феврале 2024 года он составлял 16 процентов.