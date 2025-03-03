В России начал действовать новый порядок сделок с землей

С 1 марта изменился порядок сделок с землей: теперь земельный участок нельзя поставить на кадастровый учет, если сведения о его границах отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Также без сведений о границах участка нельзя поставить на кадастровый учет любые постройки или зарегистрировать права на них. Новое правило распространяется на все типы земельных участков, пишет РБК со ссылкой на Росреестр.

В Росреестре уточнили, что продолжат принимать все заявления на постановку на кадастровый учет и регистрацию прав, но если выяснится, что границы участка не определены, регистрационные действия будут приостановлены. В ведомстве советуют заранее проверить, определены ли границы участка. Сделать это можно на публичной кадастровой карте, если ввести кадастровый номер участка или его адрес. Также можно заказать выписку из ЕГРН на «Госуслугах» или в МФЦ как в электронном, так и в бумажном виде.

Если выяснится, что сведения о границах участка в ЕГРН отсутствуют, нужно подать заявление в Росреестр вместе с планом межевания участка. Если плана межевания нет, его выполняют кадастровые инженеры, выезжая на участок и делая необходимые замеры, пояснили специалисты Росреестра.

С 1 марта также вступил в действие закон, определяющий признаки неиспользуемых земельных участков. Собственники земли рискуют лишиться своих участков, если не будут соблюдать требования по их содержанию.