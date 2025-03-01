Россиянам объяснили, за что власти могут отнять земельный участок

Выращивание леса или трав на земельном участке после введения новых правил может привести к конфискации земли, заявил РБК адвокат Павел Агиев. По его словам, если будут обнаружены нарушения, собственнику будет дано время для их устранения.

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Высокая трава может считаться нарушением правил благоустройства и использования земель, так как этот вопрос регулируется законодательством того субъекта, на территории которого расположен земельный участок, — отметил Агиев.

Если собственник не устранит нарушения, государственный орган обратится в суд с иском о конфискации участка. Как объяснил адвокат, этот вопрос может быть оспорен в судебном порядке или через решение исполнительного органа либо другого государственного учреждения.

С 1 марта вступает в силу закон об освоении земли. Он дает владельцам три года на подготовку участков к использованию. По истечении этого срока бесхозную землю могут изъять.

Юрист Давид Адамс отметил, что невостребованную частную землю россиян могут передать муниципалитету без суда. Эксперт объяснил, что под невостребованными долями подразумеваются участки, которые принадлежат гражданам, но не используются по назначению или не сданы в аренду.