В России вступят в силу новые законы о недвижимости и ЖКХ

В следующем месяце вступят в силу несколько законов, которые окажут значительное влияние на жизнь многих граждан России. Они затрагивают вопросы оплаты услуг ЖКХ, проведения собраний жильцов, отделки в новых жилых комплексах, строительства загородных домов и регистрации прав собственности, сообщает «РБК-Недвижимость».

В частности, с марта начинают действовать изменения, которые предусматривают автоматическую рассылку информации о проведении общих собраний собственников в многоквартирных домах, а также решений и протоколов, размещенных в системе ГИС ЖКХ, на портал «Госуслуги», говорится в материале.

В банке «Дом.РФ» отметили, что данные сведения признаются юридически значимым сообщением и считаются полученными в момент входа в личный кабинет на «Госуслугах» или в ГИС ЖКХ. Для проведения заочных голосований с помощью информационных систем будут использовать только ГИС ЖКХ или ее региональные аналоги, добавили там.

Кроме того, в стране вступит в силу закон «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Он распространяется на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и вводит механизм проектного финансирования, который уже действует на рынке новостроек несколько лет. Закон позволит привлекать средства граждан для строительства частных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу, отмечается в статье.

Также с весны ограничивается срок освоения земельных участков в населенных пунктах и садоводческих и огороднических товариществах тремя годами. Соответствующий закон также позволяет правительству определять признаки неиспользования таких участков.

Кроме того, теперь регистрация и эксплуатация построенных зданий и сооружений будут возможны только после их оформления. В банке «Дом.РФ» подчеркнули, что в случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка или расположенного на нем здания, являющегося предметом сделки, государственная регистрация прав и кадастровый учет будут приостановлены.

С 1 марта также вступит в силу новый порядок оплаты отопления. В соответствии с изменениями, регионы России, где оплата за отопление производится по факту, не смогут перейти на систему оплаты равными частями в течение всего года.