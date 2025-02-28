Как будут меняться цены на новостройки весной

Эксперты в беседе с Life рассказали, как скорректируются цены на новостройки весной. В частности, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров заявил, что существенного увеличения спроса на новостройки не ожидается. Кроме того, по его словам, цены в сегменте будут демонстрировать уже привычную динамику в рамках от +1 до -1% в месяц.

В VSN Group подчеркнули, что в условиях высокой инфляции, экономической неопределенности и роста затрат на строительство ожидать существенного снижения цен не приходится.

Как указали в компании, также может наблюдаться искусственное занижение цен отдельными застройщиками с целью предоставления «щедрых» скидок реальным покупателям. Подобные ценовые манипуляции были и раньше, но сейчас они стали более частыми. Однако это не означает, что цены в целом снижаются, добавили в фирме.

В Stenoy отметили, что в последнее время наблюдается замедление темпов продаж во всех сегментах, кроме премиум-класса. Основной их объем приходится на рассрочку и отсрочку платежей. Продавцы активно развивают эти способы покупки, чтобы привлечь внимание клиентов. Наиболее вероятный сценарий на весну — сохранение текущей ситуации без вмешательства регулятора в условия и методы покупки, полагают в компании.

В «Доме Лазовского» отметили, что с учетом операционных издержек, связанных с юридическим сопровождением и взаимодействием с банками, стоимость дома может увеличиться на 3%. А если застройщик использует кредитные средства, то он добавит еще 20% к стоимости, исходя из ставки Банка России. Таким образом, к лету большинство застройщиков планируют повысить цены на 20–25%, добавили в фирме.