Подсчитано, сколько стоит построить частный дом с эскроу

Средняя стоимость строительства индивидуального дома по договорам подряда с использованием счетов эскроу в России составила 7 млн рублей, подсчитали в Банке ДОМ.РФ. Стоимость квадратного метра оценивается на уровне 63 тысяч рублей.

В пятерку регионов с наименьшей стоимостью строительства вошли Чувашская Республика (3,4 млн рублей), Ярославская область (4 млн рублей), Республика Хакасия (5,1 млн рублей), Новгородская (5,2 млн рублей) и Смоленская (5,3 млн рублей) области.

Дороже, чем в среднем по России, за собственный дом платят жители Орловской области (8 млн рублей), Московской области (9,5 млн рублей), Санкт-Петербурга (9,8 млн рублей), Москвы (10,1 млн рублей) и Ленинградской области (10,7 млн рублей).

Городами с наибольшим объемом кредитования подрядчиков для строительства с эскроу стали Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург и Казань, рассказали в Банке ДОМ.РФ.

«Строительство дома по договорам подряда с использованием счетов эскроу становится все более востребованным инструментом на рынке, а после вступления в силу с 1 марта профильного федерального закона № 186-ФЗ, регламентирующего строительство жилых домов с использованием счетов эскроу, мы ожидаем рост объемов кредитования подрядчиков и строительства индивидуального жилья», — отметила вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

В условиях высоких цен на недвижимость и запредельных ставок по рыночной ипотеке все больше людей начинают интересоваться ипотекой на покупку или строительство частного дома. Одна из причин — наличие ряда госпрограмм, позволяющих получить ипотеку на эту цель по низкой ставке, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Сейчас государство активно работает над улучшением процесса строительства с использованием домокомплектов, а также над распространением на этот сегмент проектного финансирования, эскроу-счетов (нормы начнут действовать с марта 2025 года), что повышает надежность таких сделок для заемщиков, отмечает эксперт.