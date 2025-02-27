Просрочка по ипотеке подскочила в 1,5 раза

Россияне стали чаще задерживать выплаты по ипотеке: в 2024 году объем просроченной задолженности вырос на 63%, достигнув 95 млрд рублей, согласно данным ЦБ, на которые ссылаются «Известия». При этом общий объем жилищных кредитов увеличился лишь на 7% и на начало января 2025 года составил 19,2 трлн рублей.

Гендиректор инвестиционной компании «Флип» Евгений Шавнев отметил, что объем просроченной ипотеки достиг рекордного уровня за всю историю наблюдений.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, резкий рост просрочек связан с активным ипотечным кредитованием в предыдущие годы. В 2023 году ипотечный портфель россиян увеличился на 4,2 трлн рублей, а в 2022-м — на 2,1 трлн рублей.

До июля 2024 года действовала льготная ипотека на новостройки под 8%, что стимулировало спрос, однако многие заемщики не до конца оценили свои финансовые возможности, отметил Евгений Шавнев. В результате возникли опасения по поводу формирования ипотечного пузыря.

Те, кто не мог воспользоваться льготной программой, оформляли ипотеку на рыночных условиях, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако высокие ставки и отсутствие возможности рефинансирования сделали выплаты непосильными для части заемщиков.

Ранее ипотечные заемщики считались наиболее дисциплинированными, а основная доля просроченных платежей приходилась на необеспеченные кредиты, подчеркнула Мильчакова. Однако в 2024 году ситуация изменилась, и количество задержек по ипотеке значительно выросло.

По мнению Максима Колядова, руководителя по работе с физлицами компании «Страховой брокер AMsec24», к ухудшению финансового положения заемщиков привели снижение реальных доходов, инфляция и экономическая нестабильность. Рост просрочки свидетельствует о нарастающих финансовых трудностях населения и требует более осторожного подхода к кредитованию.