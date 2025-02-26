Россиянам назвали опасную недвижимость для вложений

Покупка кладовых, чтобы сохранить сбережения, может оказаться пустой тратой денег. Опасную недвижимость для вложения средств назвал россиянам риелтор Владимир Шмелев, пишет aif.ru.

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Эксперт отметил, что раньше кладовые пользовались популярностью у инвесторов из-за невысокой стоимости — в крупных городах их можно купить дешевле миллиона рублей. Однако сейчас тренд угасает — в новостройках появилось больше квартир с удобными планировками и продуманными местами для хранения. Кроме того, на рынке есть широкий выбор многофункциональной мебели, подчеркнул специалист.

По словам Шмелева, вложения в кладовые в России окупятся в среднем за 14-16 лет. При этом в некоторых случаях такие помещения могут приносить прибыль владельцам — доходность от сдачи в аренду достигает 10 процентов годовых. В крупных городах сдать кладовку можно за 5-10 тысяч рублей в месяц, однако получится это сделать только в жилых комплексах с квартирами без балконов и других мест для хранения.

Более перспективными для вложения средств риелтор назвал машиноместа. При правильно выбранном объекте их несложно сдать в аренду, а доходность будет достигать 15 процентов годовых.

Ранее стало известно, что кладовые в новостройках Москвы подорожали в среднем на 20,9 процента за год, до 1,12 миллиона рублей. При этом предложение этого типа недвижимости в старых границах столицы сократилось на 1,3 процента — сейчас на первичном рынке продают 9043 лотов.