Будущее цен на ремонт квартир в России спрогнозировали

Общая стоимость ремонта в Москве и Санкт-Петербурге по итогам 2024 года выросла в среднем почти на 13%, до 10 тыс. руб. за 1 кв. м. Аналитики информационно-консалтингового агентства INFOline сообщили, подорожает ли ремонт еще больше в 2025 году, пишет «РБК-Недвижимость».

По информации, предоставленной источниками, в Москве стоимость ремонта выросла более значительно — примерно на 15%, достигнув 9,7 тысяч рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге ремонт за прошлый год подорожал примерно на 11%, до 10,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Специалисты прогнозируют, что в 2025 году продолжится увеличение стоимости материалов для строительных и ремонтных работ. На ценообразование будут влиять высокая ключевая ставка и проблемы с логистикой, считают они. Ожидается, что цены на строительные материалы вырастут в пределах 10%, подчеркивают эксперты.

Сообщается, что еще одним фактором, который приведет к росту цен, станет внедрение системы маркировки строительных материалов. С 1 декабря 2024 года завершился пилотный проект, а с 1 марта 2025 года начнется поэтапное введение обязательной маркировки.

В Rerooms прогнозируют увеличение стоимости материалов и товаров для ремонта в текущем году на 10–15%. По словам представителя компании, цена работ в значительной степени будет определяться курсом доллара. В случае дальнейшего ослабления рубля отток трудовых мигрантов и рост цен на услуги также могут привести к значительному увеличению стоимости работ, отметил он.