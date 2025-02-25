Названа самая выгодная для сдачи недвижимость в России

Лучше всего вкладываться в коммерческую (то есть нежилую) недвижимость, если есть планы сдавать помещения в аренду и так получать доход, рассказала генеральный директор УК «Аструм Недвижимость», управляющая коммерческой инфраструктурой ГК «Гранель» Татьяна Козлова в беседе с Life.ru.

Эксперт также указала, что самыми привлекательными являются площади, которые продаются в первой очереди ЖК — в это время объекты можно приобрести со скидкой.

Генеральный директор VSN Group Яна Глазунова добавила, что самыми популярными территориями для покупки коммерческой недвижимости являются центральный район Москвы, а также запад и юго-запад столицы.

На этой неделе управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что почти треть — 30% — строящихся квартир и апартаментов на московском рынке новостроек будут сданы в 2025 году. Это свидетельствует о том, что большая часть предлагаемых объектов недвижимости уже находится на высокой стадии готовности, отметил он.