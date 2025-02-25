В Курской области запустили льготную ипотеку под 2%

Жители Курской области, чьи дома признаны непригодными для проживания, утраченными или поврежденными в результате обстрелов, теперь могут получить льготный ипотечный кредит по ставке до 2% годовых. Это стало возможным благодаря программе «Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации», сообщает Минфин на своем сайте.

Отмечается, что ипотечный кредит оформляется на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Срок действия программы — до 31 декабря 2026 года. Также до этой даты продлена льготная ипотечная программа для жителей Белгородской области, чье жилье было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и террористических актов.

Это решение было согласовано правительством Российской Федерации и внесено в государственную информационную систему «Электронный бюджет» в рамках исполнения поручения президента РФ, говорится в сообщении министерства.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу Росреестра сообщило, что в январе 2025 года в Москве было зарегистрировано 3130 договоров долевого участия в строительстве с использованием кредитных средств. Это на 38,7% меньше, чем в январе 2024 года, когда было зарегистрировано 5120 таких договоров.