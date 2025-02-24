Названа цена новостроек бизнес-класса в Москве

В новых домах бизнес-класса в Москве, где не выполнена отделка, стоимость квадратного метра в среднем составляет 453 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании STONE.

Указанная сумма на 69 тыс. рублей уступает цене аналогичных объектов недвижимости с отделкой от застройщика. Уточняется, что за последние 12 месяцев разница в цене между квартирами с отделкой и без нее утроилась.

Специалисты обращают внимание на то, что, с учетом средней стоимости ремонтных работ, покупка жилья с отделкой становится почти бессмысленной. Ранее разница в цене между новостройками бизнес-класса с отделкой и без составляла всего 22 тысячи рублей. Однако в настоящее время квартиры с предчистовой отделкой (white box) в новостройках бизнес-класса продаются в среднем за 460 тысяч рублей за квадратный метр.

По данным аналитиков, 64% квартир в сегменте бизнес-класса предлагаются без отделки, а 9% — с ней. Ещё 27% приходится на помещения с предчистовым ремонтом. Специалисты компании отмечают, что высокая доля предложения жилья с отделкой в бизнес-классе — это особенность сегмента, где покупатели предпочитают самостоятельно планировать и обустраивать свою квартиру или апартаменты.

В Новой Москве ввели миллионы квадратных метров жилья

Ранее в агентстве «Инком-Недвижимость» сообщили, что к середине февраля 2025 года количество предложений по аренде жилья в Москве увеличилось на 50% по сравнению с концом 2024-го.