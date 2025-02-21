В Москве стало больше микроквартир вопреки запрету

За последний год доля микростудий в Москве увеличилась, несмотря на введение ограничения минимальной площади квартиры до 28 «квадратов». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.

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В начале 2025 года доля таких объектов составила 14 процентов от общего объема предложения против 11 процентов в аналогичный период 2024 года. Показатель также увеличился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 20 до 27 процентов, и по России в целом — с 10,5 до 12,1 процента.

Сейчас на маленькие квартиры приходится девять процентов жилья в строящихся домах. В компании «Этажы» отметили, что малогабаритные объекты остаются самыми ликвидными для застройщиков. Их себестоимость выше из-за затрат на санузлы и коммуникации, однако даже с учетом более высокой цены «квадрата» удается обеспечивать доступность конечной цены для покупателя.

Эксперты считают, что запрет на строительство новых маленьких квартир отразится на рынке не раньше второго полугодия, а на фоне ограниченного спроса эффекта может не быть до конца 2025-го — начала 2026 года. Это обусловлено тем, что у застройщиков остаются согласованные до введения моратория проекты.

Ранее сообщалось, что с 2020 года число малогабаритного жилья на рынке аренды Москвы выросло в семь раз. В феврале 2025 года в городе сдают около 1,5 тысячи таких квартир.