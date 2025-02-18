Российские застройщики начали увеличивать продажи квартир по скидкам, чтобы привлечь покупателей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора консалтинговой компании VSN Group Яну Глазунову.

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По словам эксперта, девелоперы предоставляют искусственно сформированные скидки на квартиры в новостройках. Это означает, что цена на лоты искусственно завышается, а во время покупки предоставляемые дисконты возвращают ее к рыночной.

Глазунова отметила, что в условиях дорогой ипотеки застройщики прибегают к альтернативным способам стимулирования продаж, в частности к беспроцентным рассрочкам и субсидированию. Из-за этого стоимость жилья для покупателя может вырасти.

Ранее глава девелоперской компании «Основа» Александр Ручьев заявил, что в 2025 году новостройки могут подорожать на 30-40 процентов.