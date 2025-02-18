Названы ловушки при покупке квартиры в рассрочку

При покупке квартир в рассрочку россияне рискуют лишиться вложенных денег и жилья. Ловушки таких сделок с недвижимостью назвали опрошенные «Известиями» эксперты.

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Один из главных финансовых рисков для покупателей — короткий срок выплат. Большинство застройщиков оформляют рассрочку на 1-3 года, что приводит к высоким ежемесячным платежам — так при рассрочке на 24 месяца за квартиру стоимостью 5 миллионов рублей придется платить 208 тысяч рублей в месяц без учета процентов.

Если просрочить взнос, процентную ставку повысят или вовсе расторгнут договор, предупредил сертифицированный специалист по недвижимости в «Гильдии риэлторов Москвы» Максим Наумов.

Есть риск и с оформлением последующей ипотеки, когда дом будет достроен.

« С п р о г н о з и р о в а т ь у с л о в и я , н а к о т о р ы х б у д е т в о з м о ж е н к р е д и т , н е л ь з я , т а к к а к н е я с н о , п р о и з о й д е т л и с н и ж е н и е с т а в о к , н а к о т о р ы е н а д е ю т с я м н о г и е п о к у п а т е л и н е д в и ж и м о с т и , б у д у т л и д е й с т в о в а т ь л ь г о т н ы е п р о г р а м м ы , н а п р и м е р с е м е й н а я и п о т е к а , и к а к о в ы б у д у т т р е б о в а н и я к з а е м щ и к а м в ц е л о м » , — п о я с н и л с т а р ш и й ф и н а н с о в ы й с о в е т н и к И К F o n t v i e l l e В л а д и с л а в П л и т и н ь .

Кроме того, для покупателей недвижимости в рассрочку есть серьезные правовые риски, потому что эти сделки не защищены юридически, как ипотечные. Рассрочка от застройщика оформляется как договор купли-продажи с отложенным платежом, а не как кредитный договор, поэтому не попадает под защиту закона об ипотеке.

« П р и п о т е р е п л а т е ж е с п о с о б н о с т и п о к у п а т е л ь м о ж е т п о т е р я т ь н е т о л ь к о в н е с е н н ы е д е н ь г и , н о и п р а в о н а ж и л ь е . Т а к ж е с у щ е с т в у е т р и с к д в о й н ы х п р о д а ж и н е д о с т р о я , п о с к о л ь к у м е х а н и з м п р о е к т н о г о ф и н а н с и р о в а н и я с э с к р о у - с ч е т а м и в д а н н о м с л у ч а е н е р а б о т а е т » , — п о д ч е р к н у л а о с н о в а т е л ь п р а в о в о й э к о с и с т е м ы « И н и ц и а т о р » В е н е р а Ш а й д у л л и н а .

Ранее стремительно растущая доля рассрочки на рынке жилья обеспокоила Центробанк. Финансовый регулятор увидел большие риски в таких сделках как для самих покупателей, так и для застройщиков. Поэтому ЦБ планирует заняться регулированием продаж жилья в рассрочку.