В Москве взлетели продажи элитного жилья

По итогам 2024 года продажи элитных новостроек в Москве выросли в 1,5 раза по сравнению с результатом предыдущего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные агентства недвижимости Whitewill.

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Речь идет о первичном жилье, стоимость квадратного метра которого превышает миллион рублей. В Dataflat.ru также сообщили о росте числа сделок с дорогими объектами в столице — на 52 процента за год. Всего в 2024-м было заключено около 1,2 тысячи сделок по сравнению с 787 в 2023-м. Выросла и площадь реализованного жилья — с 98,2 тысячи «квадратов» до почти 146 тысяч.

Медианная цена сделки составила 1,6 миллиона рублей за «квадрат», что на 15 процентов превышает прошлогодний результат. Средний бюджет покупки достиг 193,5 миллиона рублей — на девять процентов выше, чем в 2023 году.

По словам экспертов, элитный сегмент считается наиболее устойчивым, так как не зависит от ипотечных ставок.

«Выход новых качественных проектов на рынок, расширение ассортимента на фоне действия специальных программ рассрочек от застройщиков ― все это также позволило элитному сегменту в 2024 году не только поддерживать стабильный спрос, но и значительно превысить показатели 2023 года», ― заключила топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

Ранее сообщалось, что спрос на квартиры в новостройках Старой Москвы в январе 2025 года вырос. Показатель увеличился на 29 процентов год к году.