Россияне назвали возраст покупки первой отдельной квартиры

Чаще всего россияне приобретают первую отдельную квартиру в 25-30 лет — в этом признались 25 процентов опрошенных. Возраст покупки личного жилья назвали участники исследования девелоперской компании Level Group, c результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Чуть меньше жителей страны, 24 процента, покупают свою первую квартиру в 22-24 года, а у каждого десятого (10 процентов) получается это сделать после 30 лет. Еще 2 процента респондентов признались, что обзавелись собственным жильем в возрасте более 35 лет. При этом 25 процентов опрошенных до сих пор не имеют личной недвижимости и живут с родителями или на съемной квартире.

Большинство россиян съезжает от родственников, когда им от 18 до 24 лет: 35 процентов начинают жить отдельно в 18-21 год, 29,5 процента — в 22-24 года. При этом 12,5 процента участников исследования до сих пор живут с родителями — больше всего таких респондентов (71 процент) оказалось в категории от 18 до 28 лет.

После переезда от родителей 23,5 процента россиян сами снимают квартиру, а 28,4 процента — делят ее с друзьями или живут в общежитии. Лишь 3,6 процента опрошенных сумели сами приобрести недвижимость за наличные или в ипотеку. Другим жилье досталось в наследство (22,7 процента) или при помощи родителей (12,3 процента).

При этом нередко россияне жалели о выборе первого жилья. 22 процента респондентов сочли ошибкой покупку малогабаритных квартир, а 32 процента предпочли бы локации с более развитой транспортной инфраструктурой.

Ранее эксперты описали портрет типичного ипотечного заемщика в России. Им оказался человек в возрасте около 38 лет, находящийся в браке, имеющий детей и получающий в среднем 143 тысячи рублей в месяц.