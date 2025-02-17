В России дали прогноз по ценам на квартиры

Инвестор Ксения Аверс заявила, что в ближайшие два года обрушения цен на квартиры в России ожидать не стоит. Ее слова приводит News.ru.

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Она отметила, что это не произойдет даже на фоне отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, которая раньше была главным драйвером сделок на первичном рынке. По ее словам, спрос на строящееся жилье сохранится благодаря семейной ипотеке.

« Е с л и с е й ч а с н а м к а ж е т с я , ч т о ж и л ь я м н о г о , т о ч у т ь п о з ж е м ы п о ч у в с т в у е м е г о д е ф и ц и т » , — д о б а в и л а А в е р с .

В Москве в 2024 году отчетливо прослеживалась новая тенденция — готовые новостройки дорожали быстрее, чем те, что находились на ранних этапах строительства. Раньше было наоборот. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум», поступившем в редакцию «Газеты.Ru». В целом стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента на начальном этапе строительства за 2024 год практически не изменилась, снизившись с 317 тыс. рублей до 316 тыс. рублей.