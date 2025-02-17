В Москве упал спрос на ипотеку в новостройках

В январе 2025 года в Москве было зарегистрировано 3130 договоров долевого участия в строительстве с использованием кредитных средств. Это на 38,7% меньше, чем в январе 2024 года, когда было зарегистрировано 5120 таких договоров, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

В сравнении с декабрем предыдущего года количество сделок, в которых использовались кредитные средства, уменьшилось на 42,9% (5,5 тысяч ДДУ). В январе текущего года доля ипотечных сделок в общем объеме первичных продаж составила 33,9%. Это на 1,8 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 23,1 процентных пункта ниже, чем в декабре 2024 года.

По словам руководителя управление столичного Росреестра Игоря Майданова, в качестве одной из причин, повлиявших на уменьшение показателя по сравнению с январем прошлого года, можно назвать уменьшение количества сделок с коммерческой недвижимостью.

Однако рост в сегменте жилой недвижимости и общего числа договоров долевого участия позволяет предположить, что жители Москвы все чаще приобретают квадратные метры, используя свои накопления, отметил эксперт.

Ранее «Банки.ру» со ссылкой на аналитиков компаний «Метриум» и «Основа» сообщили, что в столице покупатели квартир в новостройках обычно предпочитают жилье площадью от 30 до 50 квадратных метров.