Дачникам назвали обязательные действия на участке перед началом весны

Перед наступлением весны садоводам нужно проверить территорию участка, состояние электропроводки и запас удобрений. Обязательные действия на даче в преддверии открытия сезона назвала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».

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Специалистка советует посмотреть на состояние построек и заборов, а потом — составить список дел на весну. Особое внимание Воронова призвала уделить электропроводке, так как она могла повредиться из-за сильного ветра.

Помимо этого, стоит докупить удобрения, средства для защиты растений и проверить насос. Однако мусор и листья с территории убирать пока не стоит — в случае возвращения морозов они станут защитой для корневой системы растений.

« Я п р е д п о ч и т а ю у б и р а т ь у ч а с т о к , к о г д а п о я в л я ю т с я у с т о й ч и в ы е п л ю с 2 - 3 г р а д у с а Ц е л ь с и я , т о е с т ь п р и м е р н о п о с л е 1 5 м а р т а » , — з а к л ю ч и л а с а д о в о д .

Ранее дачников предупредили, что бесснежная зима может навредить растениям — пострадать могут даже устойчивые к морозам культуры. По словам агрономов, в таких условиях почва и сами растения страдают от перепадов температур — под слоем снега они бы почти не ощущались.