Темпы ввода нового жилья в России рухнули

В 2024 году в России впервые за несколько лет зафиксировано снижение объемов ввода нового жилья. После длительного периода ежемесячного роста этот показатель снизился на 13%. Об этом пишут «Известия».

По информации, предоставленной Банком России, в различных регионах страны ситуация на рынке недвижимости отличается. В частности, на юге России наблюдается падение объемов ввода жилья на 23,1%, на северо-западе — на 22,6%, а в центральной части — на 14,9%. Наименьший спад можно заметить на Урале — всего 2,2%.

По предварительным данным, в октябре 2024 года объем ввода жилья в эксплуатацию по всей стране уменьшился всего на 2,6%. Это снижение обусловлено прогнозируемым уменьшением объема продаж жилья в 2025 году. Уже во второй половине 2024 года наблюдалось снижение продаж, например, выдача ипотечных кредитов сократилась на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании NF Group сообщило, что в 2024 году на первичном рынке элитной загородной недвижимости продали на 21% больше лотов, чем в 2023 году, что является рекордом за последние семь лет. Число составило 320 единиц.