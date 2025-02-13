Нотариусы рассказали, в каких случаях можно отменить договор дарения

В начале 2025 года вступили в силу новые требования о заключении сделок дарения между гражданами, в том числе между близкими родственниками. Теперь все они удостоверяются нотариусами. Но все ли можно подарить? Обязательно идти к нотариусу лично или допустимо отправить кого-то с доверенностью? И реально ли отменить такой договор, если стороны передумали? О подводных камнях дарения рассказала член "Ассоциации юристов России", руководитель юротдела Нотариальной палаты Свердловской области Татьяна Ефимова.

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Какое имущество можно подарить?

Татьяна Ефимова: С 13 января закон обязывает заключать у нотариуса только договоры безвозмездной передачи недвижимости: квартир, жилых домов, земельных участков, любых помещений, зданий, машиномест, паркингов и т. д. Но и до этого довольно часто дарили транспортные средства или деньги, например, крупные суммы на покупку жилья.

Новый закон направлен прежде всего на пресечение мошеннических схем, снижение риска в обороте недвижимости. Требуется личное присутствие обеих сторон: нотариус выяснит их истинные намерения и объяснит все правовые последствия, убедится, что сделка заключается не под давлением, в адекватном состоянии. Обязательно проверяются правоустанавливающие документы (основания владения объектом), делаются запросы в разные организации и ведомства, государственные реестры. Нотариус несет полную имущественную ответственность за удостоверенный договор, поэтому при подозрении на аферу откажется оформлять его.

А если люди по привычке пойдут в МФЦ?

Татьяна Ефимова: Сделку признают ничтожной, так как не соблюдена квалифицированная нотариальная форма договора. Нотариальное удостоверение введено для защиты граждан: чтобы их не вводили в заблуждение. Довольно часто во время консультации мы выясняем, что собственник на самом деле не понимает сути сделки. Он думает, что имущество перейдет к другому человеку уже после его смерти, либо рассчитывает на уход и материальную поддержку взамен. Нотариус разъясняет, в чем разница между завещанием, дарением и договором пожизненного содержания с иждивением.

Можно поставить условие перехода имущества: после окончания института, рождения ребенка?

Татьяна Ефимова: В этом случае нужно говорить о договоре обещания дарения. Если речь идет о недвижимости, он тоже должен быть удостоверен нотариально. Можно пообещать подарить имущество при наступлении определенного события или даты, к примеру, после совершеннолетия одаряемого, окончания вуза, вступления в брак. Состоялось - подписывается основной договор.

Есть исключения для родственников?

Татьяна Ефимова: Нет. Близкие отношения предполагают доверие друг к другу, а от этого порой снижается бдительность. Особо опасно, когда в итоге пожилой человек остается без единственного жилья. Стороны могут заранее по отдельности проконсультироваться у нотариуса, эта услуга бесплатна.

Помешают ли подарить квартиру долги за коммуналку?

Татьяна Ефимова: Заключению договора текущие долги за ЖКХ не препятствуют, но надо сообщить одаряемому о них. А вот если судебными приставами возбуждено исполнительное производство и суммы взыскиваются принудительно, это, скорее всего, станет ограничением, ведь на имущество накладывается запрет государственной регистрации прав.

Существуют и иные причины для отказа. Так, недвижимость должна принадлежать только дарителю, быть правильно оформлена. Кроме того, закон запрещает дарить имущество, которым владеют несовершеннолетние и недееспособные.

Разрешается ли дарить по доверенности?

Татьяна Ефимова: Закон не запрещает делать это через представителя, но доверенность должна быть нотариальной и содержать сведения, кому и какое именно имущество передается. Когда стороны сделки находятся в разных регионах, предпочтительнее вместо выдачи доверенности заключить договор дарения дистанционно, т.е. с участием двух и более нотариусов.

Что делать, если собственник передумал, или наоборот, второй человек захотел отказаться от подарка?

Татьяна Ефимова: Передумать нельзя обоим, если договор нотариально удостоверен, имущество передано, переход права зарегистрирован в Росреестре. То есть соглашение исполнено. Вместе с тем законодатель предусмотрел возможность отказаться от исполнения договора обещания дарения, если у дарителя неожиданно изменились обстоятельства: семейное положение, состояние здоровья и т.п.

Можно ли отменить договор дарения?

Татьяна Ефимова: Да, но эта процедура судебная и достаточно сложная. Должны быть очень серьезные основания, например, человек, который получил имущество, совершил преступление, покушался на жизнь и здоровье дарителя. Также договор могут признать недействительным по требованию одаряемого или третьих лиц, если стороны действовали недобросовестно. В частности, собственник пытался избавиться от недвижимости, потому что накопил много долгов по кредитам или находится в преддверии процедуры банкротства. Если она уже ведется (а это обязательно установит нотариус), распоряжаться своим имуществом гражданин не вправе.

Кроме того, закон предусматривает возможность отменить договор, если даритель пережил одаряемого. Этот пункт стороны могут заранее обсудить с нотариусом и включить в текст соглашения.

Как быстро регистрируется переход прав?

Татьяна Ефимова: Один рабочий день с момента передачи в Росреестр в электронном виде. Гражданам не нужно никуда идти. После регистрации права собственности нотариус может выдать выписку из ЕГРН. Сделки оформляют в пределах нотариального округа, где находится недвижимость. Допустим, договор дарения квартиры в городе Серове вправе удостоверить любой нотариус в нашем регионе.