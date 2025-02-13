Покупать или снимать жилье: эксперты рассказали, что выгоднее

В середине текущего месяца высокими остаются и ставки по ипотеке, и цены на аренду квартир. Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, что сейчас выгоднее: снимать жилье или покупать.

По словам коммерческого директора «Главстрой регионы» Алексея Артошина, арендовать жилье — это хороший выбор для тех, кто не уверен в своих планах на будущее или не может позволить себе приобрести недвижимость. Аренда может быть более удобным вариантом для человека, который работает в другом городе или планирует переезд. Также она подходит тем, кто хочет жить в определенном месте, но пока не готов покупать там жилье, отметил собеседник.

« Е с л и н е т у в е р е н н о с т и в д о л г о с р о ч н ы х п л а н а х и л и ф и н а н с о в а я н а г р у з к а к а ж е т с я ч р е з м е р н о й , а р е н д а о с т а е т с я б о л е е г и б к и м р е ш е н и е м » , — д о б а в и л А р т о ш и н .

По словам основателя проекта «Инвестиции Лазовского» Максима Лазовского, если есть возможность получить льготную ипотеку, то покупка квартиры — это, безусловно, разумный выбор. В такой ситуации можно получить заем на привлекательных условиях, ставка по которому ниже, чем по вкладам. В случае отсутствия такой возможности следует действовать по ситуации. Если нет и не предвидится наличных средств, то вариант с ипотекой все равно будет более разумным, отметил эксперт. По его словам, «если же наличные есть или ожидаются в ближайшее время, то лучше выбрать вариант аренды, а средства положить на депозит до завершения периода высоких ставок».

Приобретение недвижимости может оказаться более выгодным, если есть имущество, которое можно продать и использовать для досрочного погашения ипотеки, заявил директор по продажам Est-a-Tet Роман Соколов. В данном случае речь идет о займе на короткий срок, «но в таком формате, чтобы не загонять вас в жесткие рамки и дать возможность продать ваш актив по рыночной стоимости, без существенного дисконта», подчеркнул он.