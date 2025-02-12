Россиян предупредили о рисках при заключении договора пожизненной ренты
Эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером рассказал о рисках, возникающих при заключении договора пожизненной ренты.
Ввиду того, что у нас заградительные ставки по ипотеке, многие возвращаются к нетрадиционным способам приобретения недвижимости. Один из них - пожизненная рента, она стала встречаться чаще. Речь идет о соглашении, по которому собственник квартиры передает свою недвижимость в обмен на пожизненное содержание. Как правило, такой договор заключают пожилые люди, у которых маленькая пенсия, но есть собственная недвижимость. И если говорить о коммерческой части, то следует отметить, что сторона, которая обязуется содержать собственника, не может точно знать, когда он может уйти [из жизни]. Поэтому рассчитывать на то, что сделка будет быстрой и прибыльной, ей не стоит. Но случаи бывают разные. Бывает и наоборот. Кроме того, для плательщика ренты имеются риски, связанные с тем, что наследники получателя ренты могут оспорить соответствующий договор, и тогда возникнут сложности. Конечно, если документ был оформлен юридически грамотно, то наверняка суд по итогу встанет на защиту того, кто пожизненно содержал человека. Однако если выяснится, что какой-то дальний родственник получателя ренты систематически общался с ним и помогал ему, что он может это подтвердить, например, показав переводы средств ему на карту, если этот родственник каким-то образом фигурирует в документах на недвижимость, то тут могут возникнуть проблемы. То есть заключение договора – это не гарантия того, что недвижимость в итоге будет передана. Здесь не редки судебные тяжбы, а их результат во многом зависит от обстоятельств дела.Дмитрий РакутаИпотечный брокер, эксперт по недвижимости
Эксперт отметил, что в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с пожизненной рентой, и рассказал о том, на что следует обращать внимание каждой из сторон при заключении соответствующего договора.
«В первую очередь у собственника недвижимости следует запросить все данные по его родственникам, узнать, какие между ними сложились отношения, помогают ли они человеку финансово, а также выяснить, кто прописан в квартире. Если стороны добросовестны, то соглашение заверяется нотариально. Все его пункты должен проверить юрист. Это дополнительная подстраховка для каждого… Бывают ситуации, когда через несколько лет после заключения договора собственники недвижимости решают его расторгнуть. Так что рисков в таких сделках больше, чем в классических сделках купли-продажи недвижимости или в договоре дарения. К их заключению следует подходить очень взвешенно, чтобы не оказаться в неприятной ситуации», - сказал эксперт, подчеркнув, что в договоре пожизненной ренты могут быть прописаны неустойки для каждой из сторон.
Аренда с правом выкупа или предварительный договор купли-продажи недвижимости могут стать альтернативой пожизненной ренте, добавил Ракута.
«Тут просто нужно все взвесить, исходя из особенностей самой недвижимости, а также ее собственника, и после этого принимать решение», - заключил специалист.
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник ранее рассказала, что договор пожизненной ренты грозит пенсионерам криминалом.