В Москве выросли продажи вторичного жилья

В январе 2025 года жители Москвы бросились скупать готовые квартиры — продажи вторичного жилья выросли на 27 процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2024-м. Такие данные приводит столичное управление Росреестра в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

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По итогам первого месяца 2025 года в столице заключили 9500 сделок по переходу прав на основании договоров купли-продажи или мены вторичного жилья — на 2000 больше, чем в январе 2024-го.

« З а в с е в р е м я с т а т и с т и ч е с к и х н а б л ю д е н и й б о л ь ш е з а э т о т м е с я ц б ы л о з а ф и к с и р о в а н о т о л ь к о в 2 0 1 9 г о д у ( 9 8 5 3 с д е л к и ) » , — п о д ч е р к н у л и в в е д о м с т в е .

При этом по сравнению с декабрем 2024 года продажи вторичного жилья в Москве снизились на 45 процентов — в конце года заключили 17,3 тысячи договоров о переходе прав. В целом по итогам 2024 года продажи «вторички» в столице снизились на 16 процентов, до 146,2 тысячи сделок.

Ранее эксперты рассказали, что цены на вторичное жилье в России продолжают стагнировать. В январе 2025 года медианная цена квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 138 тысяч рублей, на 0,5 процента поднявшись с декабря.