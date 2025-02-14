Названа стоимость самой дешевой квартиры в Подмосковье

Стоимость самой дешевой квартиры в новостройке Московской области, доступной для покупки в январе 2025 года, составила 2,6 миллиона рублей. Цену самого доступного объекта в столичном регионе назвал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, передает «Газета.Ru».

Объект, о котором идет речь, расположен в Звенигороде, его площадь составляет 20,3 квадратных метра. На втором месте по низкой стоимости оказалась квартира в Пушкинском городском округе площадью 27,7 «квадрата» за 3,1 миллиона рублей, на третьем — квартира в Ленинском городском округе площадью 17,7 «квадрата» за 3,2 миллиона.

Эксперт также назвал стоимость самых дешевых новых апартаментов. Лидером стали объект площадью 29,2 «квадрата» в Воскресенске, лот в 23,7 «квадрата» в Химках и лот в 17,5 «квадрата» в Балашихе — все три апартамента продаются за 3,3 миллиона рублей.

По данным компании, в январе средняя стоимость метра новых квартир и апартаментов в Подмосковье составила 192,6 тысячи рублей — на 1,1 процента больше, чем в предыдущем месяце.

Ранее сообщалось о рекордном за последние семь лет спросе на элитное жилье в Подмосковье. За 2024 год на первичном рынке было продано 320 таких лотов, что на 21 процент превышает результат 2023 года.