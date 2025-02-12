Аналитик рассказал, когда ипотека в России снова станет доступной

Ипотека в России снова станет доступной к началу 2027 года. Об этом РИА Новости заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Аналитик рассказал, когда ипотека в России снова станет доступной
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«Это сложный вопрос. Если опираться на тот сценарий по ставкам, который опубликовал Банк России, то привычная нам доступность в полном понимании вернется ближе к концу 2026 года — в 2027 году. До этого времени ставка все-таки будет еще высокой», — сказал эксперт.

При этом Гольдберг допустил, что процентные ставки по ипотеке могут снизиться уже в конце текущего года. Однако, как уточнил аналитик, для этого нужно «позитивное развитие событий».

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Михаил Гольдберг
Банк России