Аналитик рассказал, когда ипотека в России снова станет доступной
Ипотека в России снова станет доступной к началу 2027 года. Об этом РИА Новости заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
«Это сложный вопрос. Если опираться на тот сценарий по ставкам, который опубликовал Банк России, то привычная нам доступность в полном понимании вернется ближе к концу 2026 года — в 2027 году. До этого времени ставка все-таки будет еще высокой», — сказал эксперт.
При этом Гольдберг допустил, что процентные ставки по ипотеке могут снизиться уже в конце текущего года. Однако, как уточнил аналитик, для этого нужно «позитивное развитие событий».