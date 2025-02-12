В России оценили объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году

В 2025 году ожидается, что объем выдачи льготной ипотеки достигнет примерно 2,3–2,6 триллиона рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Как уточнил собеседник, всего, как по рыночным, так и по льготным программам, будет выдано 1 миллион – 1,2 миллиона ипотечных кредитов примерно на 4 триллиона рублей.

Согласно данным, предоставленным «Дом.РФ» в середине января, в 2024 году по льготным ипотечным программам было выдано 636 тысяч кредитов на общую сумму 3,4 триллиона рублей. Гольдберг полагает, что отказ Минфина от ограничений и увеличение размера компенсации по программам семейной и дальневосточной ипотеки должны оказать положительное влияние на сегмент льготного ипотечного кредитования.

По его словам, в конце января интерес к семейной ипотеке значительно вырос. За неделю количество выданных кредитов увеличилось на 38% и составило 5,5 тысячи. Этот рост продолжится, поскольку количество одобренных заявок также выросло на 33% за неделю, добавил эксперт.