В Москве предсказали падение цен на жилье в «человейниках»

Малогабаритное жилье в жилых комплексах (ЖК) столицы формата «человейников» в ближайшее время первым будет падать в цене. Таким мнением с News.ru поделилась инвестор Ксения Аверс.

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Так эксперт ответила на вопрос об удешевлении недвижимости в будущем из-за падения спроса на нее. Она уточнила, что обвала цен ждать не стоит — речь идет лишь об удешевлении жилья в отдельных районах Москвы.

Для примера Аверс привела ЖК в одном из самых отдаленных районов города, «условно посреди поля». Это комплекс из нескольких домов, выглядящих одинаково, в них расположены квартиры маленькой площади «в ужасном качестве, с низкой шумоизоляцией и плохой инфраструктурой». По ее словам, первым начнет дешеветь именно такое жилье.

Покупатель же в будущем начнет ориентироваться на более комфортное жилье в малоэтажном доме, либо будет рассматривать переезд ближе к центру города. Аверс также отметила, что «человейники» оказались невостребованными в Китае, и спрогнозировала отсутствие их популярности в России.

Ранее эксперты компании «Метриум» заявили, что по итогам января 2025 года массовые новостройки Москвы сильнее всего подешевели в Рязанском районе, Царицине, в Солнцеве, а также в Дмитровском районе. В остальных районах средняя цена квардратного метра либо повысилась, либо не изменилась.