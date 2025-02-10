Адвокат раскрыла, в каком случае могут не вернуть депозит при аренде жилья
Если у арендатора есть долг по оплате арендной платы или коммунальных услуг, то в таком случае собственник квартиры вправе зачесть депозит при аренде жилья в счет просроченных платежей, рассказала «Финансы Mail» адвокат Елена Кудерько. Эксперт посоветовала внимательно читать договор аренды.
Ключевым остается одно правило — изучать договор до его подписания, поскольку, проставляя подпись в документе, возникает обязательность его исполнения, — подчеркнула Кудерько.
По ее словам, удержание депозита также законно, если арендатор допустил затопление соседей, а арендодатель зафиксировал ущерб от затопления и установил вину первого в случившемся. Адвокат напомнила, что за исправностью инженерных систем квартиры должен следить собственник, а не квартиросъемщик.
Риелтор Константин Барсуков ранее заявил, что подорожания аренды квартир в 2025 году не ожидается. Рынок ограничен платежеспособностью граждан, а также балансом спроса и предложения, пояснил эксперт.