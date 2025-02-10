Адвокат раскрыла, в каком случае могут не вернуть депозит при аренде жилья

Если у арендатора есть долг по оплате арендной платы или коммунальных услуг, то в таком случае собственник квартиры вправе зачесть депозит при аренде жилья в счет просроченных платежей, рассказала «Финансы Mail» адвокат Елена Кудерько. Эксперт посоветовала внимательно читать договор аренды.

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К л ю ч е в ы м о с т а е т с я о д н о п р а в и л о — и з у ч а т ь д о г о в о р д о е г о п о д п и с а н и я , п о с к о л ь к у , п р о с т а в л я я п о д п и с ь в д о к у м е н т е , в о з н и к а е т о б я з а т е л ь н о с т ь е г о и с п о л н е н и я , — п о д ч е р к н у л а К у д е р ь к о .

По ее словам, удержание депозита также законно, если арендатор допустил затопление соседей, а арендодатель зафиксировал ущерб от затопления и установил вину первого в случившемся. Адвокат напомнила, что за исправностью инженерных систем квартиры должен следить собственник, а не квартиросъемщик.

Риелтор Константин Барсуков ранее заявил, что подорожания аренды квартир в 2025 году не ожидается. Рынок ограничен платежеспособностью граждан, а также балансом спроса и предложения, пояснил эксперт.