Владельцам каких участков грозит их изъятие

С 1 марта в России вступят в силу новые правила освоения земельных участков, предусматривающие штрафы и возможное изъятие собственности за неиспользование земли. Об этом агентству «Прайм» сообщил старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

По его словам, владельцам земельных участков в населенных пунктах и садоводческих товариществах отводится три года на освоение территории. Если за этот срок участок останется неиспользованным, собственник может быть оштрафован, а впоследствии лишиться права на землю. Перед изъятием будут направляться уведомления с требованием устранить нарушения.

В России подорожает строительство частных домов

Юрист отметил, что закон направлен на стимулирование владельцев к уходу за участками. Чтобы избежать санкций, землю необходимо содержать в порядке и использовать по назначению. Если участок выделен под строительство, в течение трех лет его следует подготовить к застройке — выровнять, осушить и заложить фундамент. Если земля предназначена для садоводства, достаточно возделывать на ней любые растения.

Ранее в Ленобласти у садовода-любителя дома нашли десять кустов марихуаны.