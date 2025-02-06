Финляндия предложила запретить россиянам сделки с недвижимостью

Финское правительство предложило законопроект, ограничивающий приобретение недвижимости в стране для граждан России, ссылаясь на угрозы национальной безопасности.

Как сообщает минобороны Финляндии, правительство страны внесло в парламент законопроект, ограничивающий покупку недвижимости гражданами России, передает ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, граждане стран, которые, по мнению властей, «участвуют в агрессивных войнах и представляют угрозу национальной безопасности Финляндии», не смогут получить разрешение на приобретение недвижимости. Министр обороны Антти Хяккянен отметил: «Этот законопроект ограничивает сделки с недвижимостью для россиян».

Кроме того, министерство иностранных дел Финляндии выдало разрешение на продажу спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall, принадлежащего россиянам. Разрешение на сделку с акциями компании Helsinki Halli Oy получило предприятие Trevian Kasvu LP Ky. Сделка также должна получить одобрение Службы судебных приставов, которая контролирует исполнение антироссийских санкций.

В ноябре 2024 года финские СМИ сообщали, что арена Helsinki Hall должна быть продана инвесторам из Финляндии, компании Trevian, при условии одобрения от ЕС и финских властей. Helsinki Hall была открыта в 1997 году и может принимать до 15 000 человек во время концертов. Российские владельцы приобрели комплекс у Харри Харкимо в 2013 году.

Ранее сообщалось, что россияне начали распродавать жилье в Финляндии, а также переключились с покупки заграничной элитной недвижимости на московскую.