Задумавшимся об ипотеке россиянам дали совет
Эксперт в области недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Рамблером прокомментировала данные о резком снижении спроса на ипотеку в новостройках в России, а также дала совет задумавшимся об ипотеке россиянам.
Ранее исследование платформы TYMY показало, что в январе текущего года число заявок россиян на ипотеку для покупки новостроек упало на 55% относительно декабря 2024 года, а на «вторичку» - на 26%.
Эксперт связала падение спроса на ипотеку с разгоном инфляции на рынке недвижимости в 2020-2024 годах, который происходил за счет субсидирования застройщиков посредствам программ льготной ипотеки.
Когда в 2020 году во время пандемии коронавируса, желая поддержать застройщиков, принимали соответствующее решение, ключевая ставка находилась на уровне 4,25% годовых. И тогда льготная ипотека под 6% не была обременительной, она даже была доходной для бюджета. Однако за прошедшее с тех пор время многое поменялось, теперь «ключ» составляет 21%. А это миллиарды рублей, которые печатаются, чтобы компенсировать банкам выпадающие доходы. Из-за того, что раздача фактически бесплатных кредитов вовремя не прекратилась, диспропорция между ценами на первичном и вторичном рынках жилья выросла до 40%. То есть на «вторичке» цены на аналогичное по качеству жилье были намного ниже. И этот разрыв до сих пор не сократился. А когда в июле прошлого года перестала действовать льготная ипотека, рынок просто встал. С нынешними процентными ставками никто не хочет покупать жилье в ипотеку. И я точно не советую брать ипотеку на 30 лет под 30%.Ирина Радченко Президент международной академии ипотеки и недвижимости
На фоне сложившейся в России ситуации с ипотекой многие потенциальные покупатели жилья отдают предпочтение заграничным лотам, например в Дубае или Таиланде, поскольку там строящиеся квартиры можно купить в рассрочку и воспользоваться удобным графиком платежей, отметила эксперт.
Инвестиции в строящуюся недвижимость в России сейчас несут в себе серьезные риски, подчеркнула Радченко.
«Попытаться заработать, купив квартиру в новостройке на этапе котлована и продав ее после сдачи объекта, было бы совершенно безграмотно. Сделать так уже не получится - за последние годы тут многое поменялось», - сказала она.
Вместе с тем Радченко дала рекомендации россиянам, планирующим улучшить свои жилищные условия.
«Если вы продаете какое-то жилье, и для покупки нового – жилья большей площади или жилья лучшего качества – вам не хватает пары миллионов рублей, тогда можно брать ипотеку с нынешними ставками. Конечно, при условии, что вы сможете ее обслуживать. Но брать ипотеку с нуля, брать ипотеку на 80% от стоимости квартиры – это финансово безграмотное решение. Снимать квартиру сейчас в три раза дешевле, чем вносить ипотечный платеж. Вместе с тем ставки по депозитам сейчас достаточно высоки», - заключила она.
Ранее эксперт рассказал о перспективах падения цен на квартиры в России.