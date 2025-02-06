В Госдуме предложили бесплатно выдавать квартиры одной категории россиян

Сотрудников МВД, которые вышли на пенсию, необходимо обеспечивать бесплатным жильем. С таким предложением выступили депутаты фракции ЛДПР, сообщил председатель этой партии Леонид Слуцкий в разговоре с интернет-изданием News.ru.

Как подчеркнул Слуцкий, при этом данная категория россиян не должна ждать более трех лет своей квартиры.

По его словам, в настоящее время более 87 тысяч человек стоят в очереди за положенной им льготой на приобретение жилплощади. В связи с этим в партии решили предложить «системное поэтапное решение этой проблемы» и, в первую очередь, обеспечивать жильем ветеранов, затем сотрудников ОВД при выходе на пенсию.

Парламентарий объяснил необходимость выдачи бесплатного жилья полицейским тем, что они обеспечивают безопасность россиян и рискуют своими жизнями.

В начале прошлого года депутат Госдумы Яна Лантратова направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где описала необходимость создания в России новой федеральной программы «Социальный дом», по которой многодетные семьи могли бы получить жилые дома бесплатно на пожизненное пользование.