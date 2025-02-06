Современное деловое пространство построят в Пресненском районе по программе КРТ

В центре столицы реорганизуют два участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы. Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Два участка общей площадью 2,43 га по адресу: Шмитовский проезд, вл. 32, 32А, входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Всего здесь запланировано строительство 200 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Вложения в проект составят 81,4 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект – 6,2 млрд руб. В результате город получит 15,3 тыс. рабочих мест», – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Как уточняется, территория обладает высокой транспортной доступностью и расположена вблизи станции «Тестовская» первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1), а также Третьего транспортного кольца (ТТК).

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, отметил, что проектом решения предусмотрено строительство административно-делового комплекса переменной этажности площадью 180 тыс. кв. м. «Внутри разместят магазины, отделения банков, кафе, рестораны, аптеки и фитнес-центры. Рядом появится многоуровневый паркинг площадью 20 тыс. кв. м. Прилегающую территорию благоустроят и проложат новые дороги», – добавил он.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.