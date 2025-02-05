Названы самые проблемные квартиры Москвы для продажи

Некоторые квартиры на вторичном рынке Москвы могут стать непростым вызовом при продаже. Сложные случаи «Ленте.ру» перечислила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «ОГРК» Наталья Рыжикова.

© Lenta.ru

Один из таких сложных случаев — квартиры с отказниками при приватизации. Если кто-то из бывших жильцов отказался от своей доли в пользу другого члена семьи, за ним сохраняется право пожизненного проживания. В результате новый собственник может неожиданно получить «соседа», которого не получится выселить даже через суд, объяснила эксперт.

Еще одна категория «сложных» квартир — объекты, где собственники не выделили доли несовершеннолетним детям. Сделку незаконной здесь могут признать органы опеки. Покупателю придется либо доказывать свою добросовестность, либо возвращать квартиру назад.

Риски несут и квартиры, где один из жильцов находился в местах лишения свободы. Формально такой человек сохраняет право собственности и может попытаться оспорить сделку после освобождения. Проблемными могут быть и квартиры, купленные в браке, если после развода супруги не оформили соглашение о разделе имущества. Продать квартиру без этого документа не получится, а споры бывших супругов могут растянуться на месяцы.

Непростыми в продаже являются и квартиры с незаконными перепланировками. Если изменения не узаконены, банк может отказать в выдаче ипотеки. Новому владельцу придется самостоятельно делать в квартире ремонт, возвращая ее к нормальному состоянию.

В 2025 году средний срок продажи вторичного жилья увеличился более чем на треть (до 35 процентов). Сильнее всего срок продажи вырос в Красноярске, Челябинске, Краснодаре, Самаре.