Названы округа Москвы с наиболее подорожавшими новостройками

По итогам января 2025 года жилье на первичном рынке среди округов Москвы сильнее всего подорожало в Северном (САО). Об этом сообщили аналитики платформы bnMAP.pro, пишет РБК.

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По информации экспертов, средняя цена квадратного метра в Северном округе по итогам первого месяца года составила 455,7 тысячи рублей — это на 4,3 процента выше, чем в декабре. Лидерство в списке локаций с наиболее подорожавшими новостройками эксперты связали с вымыванием наиболее дешевых по цене «квадрата» объектов и увеличением средней стоимости по отдельным проектам — к примеру, в связи с ростом стадии готовности либо если это плановое повышение ценника.

На втором месте по подорожанию новых квартир оказался Центральный округ с положительной динамикой четыре процента, до 1,71 миллиона рублей за квадратным метр. Замкнул тройку Южный округ — там жилье в новостройках в среднем подорожало на 3,6 процента, до 520,6 тысячи рублей за «квадрат».

Напротив, снизились цены на квартиры на «первичке» лишь в Троицком округе — на 0,7 процента, до 200,3 тысячи рублей за квадратный метр. Специалисты объяснили это концентрацией в округе проектов комфорт-класса, который наиболее заметно отреагировал на снижение спроса в массовом сегменте.

В январе стало известно, что самым популярным округом Москвы для покупки жилья является Западный.