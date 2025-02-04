В Москве резко подорожали кладовки в новостройках

По итогам 2024 года кладовки в новостройках Москвы резко подорожали — средняя стоимость помещений увеличилась на 20,9 процента за год, до 1,12 миллиона рублей. Такие данные привел управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.ru».

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При этом предложение этого типа недвижимости в старых границах столицы сократилось на 1,3 процента — сейчас на первичном рынке продают 9043 кладовых.

« П о п о д с ч е т а м а н а л и т и к о в " М е т р и у м " , п о к у п а т е л и н о в о с т р о е к С т а р о й М о с к в ы в 2 0 2 4 г о д у п р и о б р е л и п о д о г о в о р а м д о л е в о г о у ч а с т и я 1 0 , 3 8 т ы с я ч и к л а д о в ы х . Э т о т р е з у л ь т а т н а 1 1 , 3 п р о ц е н т а б о л ь ш е , ч е м в 2 0 2 3 г о д у » , — р а с с к а з а л р и е л т о р .

Повышенный интерес россиян к кладовым связан с отсутствием балконов в большинстве новых жилых комплексов. Кроме того, площадь некоторых квартир не позволяет обустроить полноценную гардеробную, зато это можно сделать в отапливаемых кладовых.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать или арендовать кладовки на фоне уменьшения площади квартир. Чаще всего россияне сдают на хранение мебель и технику на время ремонта, книги, игрушки и сезонные вещи. Средний срок аренды составляет пять месяцев.