В России изменился порядок вступления в наследство

С 5 февраля 2025 года в России вступает в силу новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В августе прошлого года президент России подписал поправки к Основам законодательства РФ о нотариате. Согласно им, ЗАГСы теперь будут передавать нотариусам сведения о регистрации смерти граждан и об изменениях в соответствующих документах.
Теперь нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство обязан запросить соответствующие сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, пояснил юрист. Это необходимо для проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя, а также наличия родственных отношений, являющихся основанием для призвания лица к наследованию.
«Такая проверка не потребуется только в случае, если нотариусу представлены документы, подтверждающие факт государственной регистрации смерти наследодателя, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств», — пояснил Хаминский РИА Новости.
Новый порядок, по словам юриста, упростит процесс подтверждения родства наследникам, а также сократит число судебных споров о наследстве. Кроме того, это помешает мошенникам, которые могут пытаться вступить в наследство с помощью поддельных документов.