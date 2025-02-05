В России изменился порядок вступления в наследство

С 5 февраля 2025 года в России вступает в силу новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В августе прошлого года президент России подписал поправки к Основам законодательства РФ о нотариате. Согласно им, ЗАГСы теперь будут передавать нотариусам сведения о регистрации смерти граждан и об изменениях в соответствующих документах.

Теперь нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство обязан запросить соответствующие сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, пояснил юрист. Это необходимо для проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя, а также наличия родственных отношений, являющихся основанием для призвания лица к наследованию.

« Т а к а я п р о в е р к а н е п о т р е б у е т с я т о л ь к о в с л у ч а е , е с л и н о т а р и у с у п р е д с т а в л е н ы д о к у м е н т ы , п о д т в е р ж д а ю щ и е ф а к т г о с у д а р с т в е н н о й р е г и с т р а ц и и с м е р т и н а с л е д о д а т е л я , с о с т а в л е н н ы е з а г р а н и ц е й с у ч а с т и е м д о л ж н о с т н ы х л и ц к о м п е т е н т н ы х о р г а н о в и н о с т р а н н ы х г о с у д а р с т в » , — п о я с н и л Х а м и н с к и й РИА Новости.

Новый порядок, по словам юриста, упростит процесс подтверждения родства наследникам, а также сократит число судебных споров о наследстве. Кроме того, это помешает мошенникам, которые могут пытаться вступить в наследство с помощью поддельных документов.