Россиянам стало сложнее продавать квартиры

В 2025 году россиянам стало сложнее избавиться от квартир — средний срок продажи вторичного жилья увеличился более чем на треть (до 35 процентов). Об этом рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин, пишут «Известия».

Сильнее всего, по словам специалиста, срок продажи вырос в Красноярске, Челябинске, Краснодаре, Самаре.

« В э т и х ж е г о р о д а х н а б л ю д а е т с я н а и б о л ь ш е е п а д е н и е с п р о с а н а н е д в и ж и м о с т ь . П е р е о ц е н е н н ы е к в а р т и р ы д о л г о в и с я т в п р о д а ж е в н е з а в и с и м о с т и о т л о к а ц и и » , — п о я с н и л Ш у р ы г и н .

Риелтор отметил, что покупателей отпугивают жилые комплексы с плохой транспортной доступностью, квартиры с нестандартной планировкой, неудачным расположением или непростыми юридическими нюансами.

Эксперт допускает, что цены на вторичное жилье почти не вырастут, в некоторых локациях они даже могут снизиться на три-пять процентов. Сильнее подешеветь такие квартиры могут, если на них резко снизится спрос, а предложение на рынке заметно вырастет, заключил специалист.

Ранее в «Инком-Недвижимости» выяснили, что россияне повысили требования к вторичному жилью. Покупатели начали тщательнее изучать качество материалов, использованных при строительстве, инфраструктуру района покупки и работу управляющей компании.