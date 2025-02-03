Россиянам стало сложнее продавать квартиры

В 2025 году россиянам стало сложнее избавиться от квартир — средний срок продажи вторичного жилья увеличился более чем на треть (до 35 процентов). Об этом рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин, пишут «Известия».

Россиянам стало сложнее продавать квартиры
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Сильнее всего, по словам специалиста, срок продажи вырос в Красноярске, Челябинске, Краснодаре, Самаре.

«В этих же городах наблюдается наибольшее падение спроса на недвижимость. Переоцененные квартиры долго висят в продаже вне зависимости от локации», пояснил Шурыгин.

Риелтор отметил, что покупателей отпугивают жилые комплексы с плохой транспортной доступностью, квартиры с нестандартной планировкой, неудачным расположением или непростыми юридическими нюансами.

Эксперт допускает, что цены на вторичное жилье почти не вырастут, в некоторых локациях они даже могут снизиться на три-пять процентов. Сильнее подешеветь такие квартиры могут, если на них резко снизится спрос, а предложение на рынке заметно вырастет, заключил специалист.

Ранее в «Инком-Недвижимости» выяснили, что россияне повысили требования к вторичному жилью. Покупатели начали тщательнее изучать качество материалов, использованных при строительстве, инфраструктуру района покупки и работу управляющей компании.

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