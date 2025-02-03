Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Самая дорогая квартира в Москве, выставленная на продажу, продается за 4 млрд рублей, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости компании Kalinka.

Этот четырехуровневый таунхаус площадью 1000 кв. м расположен в жилом комплексе на Большой Никитской улице. Квартира имеет пять спален с собственными санузлами, две кухни, гостиную, библиотеку, патио, кабинет и комнаты для охраны и персонала.

Кроме того, в квартире есть терраса, спа-зона с хаммамом и сауной, спортзал, комната для хранения шуб и постирочная. В стоимость включены четыре машино-места.

В первой половине декабря управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что по итогам ноября 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройках столицы, включая Новую Москву, составила 522,4 тыс. рублей (-0,7% за месяц). Это первое снижение цен на новые квартиры в Москве с июля 2024 года. Наиболее заметные изменения цен за месяц произошли на северо-западе Москвы, где квадратный метр подорожал в среднем на 7,2% (до 515,4 тыс. рублей).