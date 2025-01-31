Число сделок с элитной недвижимостью Подмосковья побило 7-летний рекорд

Спрос на элитную загородную недвижимость на первичном рынке

в Московской области достиг семилетнего максимума.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

Как уточняется в исследовании, в 2024 году было продано 320 элитных домов, что почти на четверть больше, чем годом ранее. Из них 60% сделок пришлось на земельные участки, 31% — на коттеджи, 9% — на таунхаусы.

При этом отмечается, что объём предложения сократился больше чем на треть, в то время, как средняя стоимость элитной недвижимости выросла.