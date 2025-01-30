Россияне повысили требования к одному виду жилья

Россияне стали предъявлять более высокие требования к вторичной недвижимости. Что изменило аппетиты покупателей, «Московскому комсомольцу» объяснил руководитель офиса «Сокол» компании «Иинком-Недвижимость» Андрей Богословский.

В связи с закрытием массовой льготной ипотеки и дороговизной рыночной покупатели стали перекочевывать с рынка новостроек на старый фонд. Прежде россиян не смущала разница в ценах между первичным и вторичным жильем — граждане были готовы брать новостройки, когда они стоили на 15-17 процентов дороже готовых квартир. В нынешней ситуации цены на новострой для большинства неподъемны.

« Е с л и у ч е с т ь д е й с т в у ю щ и е с т а в к и к р е д и т о в а н и я , т о о п р е д е л я ю щ и м ф а к т о р о м с т а н о в и т с я п л а т е ж е с п о с о б н о с т ь н а с е л е н и я » , — п о д ч е р к н у л п р о ф е с с о р М о с к о в с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о с т р о и т е л ь н о г о у н и в е р с и т е т а Кирилл Кулаков.

Покупатели переключаются на рынок «вторички» и на фоне заградительной ключевой ставки становятся более придирчивыми к выбору. Как показывает статистика, россияне начали тщательнее изучать качество материалов, использованных при строительстве, инфраструктуру района покупки и работу управляющей компании.

На фоне снизившегося спроса вторичный рынок жилья в России стал рынком продавцов с высокой конкуренцией в борьбе за покупателя. Такая тенденция сохранится до тех пор, пока Центробанк не смягчит денежно-кредитную политику, говорят эксперты. На данный момент ситуация в отрасли стабильная. Цены не могут ни расти, ни падать — первому мешает низкая платежеспособность населения, а второму — инфляционное давление.

Ранее стали известны города с самым большим ростом цен на «вторичку». Заметнее всего готовое жилье подорожало в Курске и Калуге, где средняя стоимость квадратного метра выросла на 6 и 2 процента соответственно.