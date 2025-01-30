ЦБ: объем выдачи льготной ипотеки в РФ в январе сократился почти втрое
Объем выдачи ипотечных кредитов по льготным программам с государственной поддержкой в первые три недели января 2025 года на территории РФ сократился в 2,7 раза, до 44 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом декабря. Об этом говорится в отчете ЦБ РФ.
"В январе 2025 года ожидается снижение текущего объема выдачи ипотеки с господдержкой, что характерно для начала года. По оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели месяца было предоставлено около 44 млрд рублей (118 млрд рублей за аналогичный период декабря)", - отмечается в отчете.
В материалах добавляется, что по итогам второго полугодия 2024 года выдачи льготной ипотеки с господдержкой в РФ сократились в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием. В целом выдачи льготных ипотечных жилищных кредитов за 2024 год были почти на четверть (23,9%) ниже значения годом ранее и составили 3,6 трлн рублей (4,8 трлн рублей в 2023 году).
Отмечается, что за 2024 год, с учетом рыночной ипотеки и льготных программ, в РФ было предоставлено 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 4,9 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза меньше показателей 2023 года и сопоставимо с показателями 2022 года.