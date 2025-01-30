ЦБ: объем выдачи льготной ипотеки в РФ в январе сократился почти втрое

Объем выдачи ипотечных кредитов по льготным программам с государственной поддержкой в первые три недели января 2025 года на территории РФ сократился в 2,7 раза, до 44 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом декабря. Об этом говорится в отчете ЦБ РФ.

" В я н в а р е 2 0 2 5 г о д а о ж и д а е т с я с н и ж е н и е т е к у щ е г о о б ъ е м а в ы д а ч и и п о т е к и с г о с п о д д е р ж к о й , ч т о х а р а к т е р н о д л я н а ч а л а г о д а . П о о п е р а т и в н ы м д а н н ы м А О " Д О М . Р Ф " , п о л ь г о т н ы м и п о т е ч н ы м п р о г р а м м а м в п е р в ы е т р и н е д е л и м е с я ц а б ы л о п р е д о с т а в л е н о о к о л о 4 4 м л р д р у б л е й ( 1 1 8 м л р д р у б л е й з а а н а л о г и ч н ы й п е р и о д д е к а б р я ) " , - о т м е ч а е т с я в о т ч е т е .

В материалах добавляется, что по итогам второго полугодия 2024 года выдачи льготной ипотеки с господдержкой в РФ сократились в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием. В целом выдачи льготных ипотечных жилищных кредитов за 2024 год были почти на четверть (23,9%) ниже значения годом ранее и составили 3,6 трлн рублей (4,8 трлн рублей в 2023 году).

Отмечается, что за 2024 год, с учетом рыночной ипотеки и льготных программ, в РФ было предоставлено 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 4,9 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза меньше показателей 2023 года и сопоставимо с показателями 2022 года.