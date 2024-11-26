Названы районы Москвы с самой дешевой «вторичкой»

По итогам октября 2024 года районом Москвы с самой дешевой средней стоимостью квадратного метра жилья на вторичном рынке оказался Восточный. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков компании «Инком-Недвижимость» сообщил РБК.

По информации экспертов, средняя цена «квадрата» в Восточном районе находится на отметке 199,6 тысячи рублей. Вторую строчку по доступности готовых квартир занял район Матушкино с показателем 201,9 тысячи рублей. Замкнул район Старое Крюково со средней стоимостью квадратного метра на «вторичке» в 202,4 тысячи рублей.

«Традиционно в Восточном и Зеленоградском округах сосредоточено наиболее экономичное жилье. Если рассматривать предложение вторичного жилья в районах Старой Москвы по критерию стоимости, можно объединить в семь разных групп районы с сопоставимой средней ценой квадратного метра. В 69 из 125 территориальных единиц города показатели находятся в диапазоне от 199,6 тысячи до 273,4 тысячи руб. Это крупнейший кластер со схожими средними ценами, куда входят районы из разных округов и встречаются любые комбинации — могут быть и непрестижные, и довольно престижные локации», — рассказал руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

Ранее в этот же день эксперты рынка жилья сообщили, что сейчас цены на вторичное жилье в Москве стоят на месте, однако после Нового года допускается снижение стоимости. Специалисты предполагают, что в ближайшие месяцы на вторичном рынке столицы может увеличиться число дисконтов.