Минфин заявил об увеличении лимита по семейной ипотеке на 2025 год

Лимит для банков в рамках семейной ипотеки на следующий год повысят на 2,4 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина в Telegram-канале.

При этом на этот год неиспользованный банками лимит по семейной ипотеке - 390 млрд рублей. Как отмечается, оператор программы «ДОМ.РФ» распределяет их между банками исходя из их заявленного спроса.

Минфин сообщил о проведении совместной с оператором программы работы по усовершенствованию механизма распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками. Новый механизм начнет действовать с 15 декабря.

Ранее сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru» анонсировала появление в России новых ипотечных программ в 2025 году для ряда сотрудников. Речь идет о врачах, учителях и других категориях государственных служащих, отметила она.